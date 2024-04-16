Когда именно ждать похолодание, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Также синоптики рассказали, где еще может идти снег, пишет 24 Канал.
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Когда снова похолодает
В следующие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 16 апреля в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди. Во вторник и среду на Юге, а также в среду и на Востоке преимущественно без осадков.
Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. 16 апреля в юго-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в южной и юго-восточной частях ночью 9 – 25 градусов, днем 22 – 29 тепла. В четверг 19 – 24, на остальной территории ночью 4 – 11, днем 16 апреля 15 – 22 градуса.
В течение 17 – 18 апреля снижение дневной температуры до 7 – 14 градусов,
– отметили синоптики.
Добавили, что на высокогорье Карпат 17 – 18 апреля мокрый снег, при температуре ночью и днем около 0 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 19 апреля на Западе и Севере ночная температура может снизиться до 3 – 5 градусов, днем 8 – 10.
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Когда и в каких областях будут заморозки
- Синоптик Игорь Кибальчич писал, что на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода, с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления, а еще дождями в сопровождении гроз и порывистым ветром. В части областей могут ударить заморозки.
- Так, по прогнозу синоптика, уже в пятницу, 19 апреля, температура воздуха ночью в западных областях 1 – 6 тепла. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до 4 градусов мороза.
- Впрочем, на остальной территории Украины 5 – 10 тепла. Днем до 11 – 16 градусов тепла.