Когда будет жарче всего, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Сильная жара в Украине

Наталья Птуха отметила, что сильная жара в Украине – когда температура превышает +35 градусов. Также рассказала, когда будет жарче всего.

7 и 8 июля – это южные области и большинство центральных. Там местами может быть вот эта сильная жара +35 – +38 градусов. Кое-где может придержаться и в дальнейшем, на 9 – 10 число, но это именно по южным регионам,
– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, что в западных и северных областях будет колебания температуры. Наталья Птуха отметила, что сильной жары там точно не будет, впрочем, около +30 градусов. Иногда, во время дождей, несколько ниже.

Кстати, самая большая жара в Украине наблюдается в июле и августе.

Как уберечься от жарыКак уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Почему в июне была прохладная погода

  • Синоптик отметила, что в целом это связано с различными синоптическими процессами. В то же время подчеркнула, что чего-то аномального нет. Просто за последние десятилетия такой режим погоды для нас стал немного необычным.

  • "Для Киева первый месяц лета оказался всего на 0,4 градуса ниже нормы. То есть это вообще считается около нормы. Не можем сказать, что были какие-то сильные отклонения", – подчеркнула Птуха.

  • Добавила, если говорить о всей территории Украины, то в целом среднемесячная температура воздуха была близкой к норме. Только в Сумской и Черниговской областях местами на 1 градус ниже климатической нормы. Между тем на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и юге Одесской области – на 1 – 2 градуса выше нормы.

  • "Поэтому сказать, что июнь был какой-то аномальный, не можем. Просто в разрезе последних лет, когда у нас большинство месяцев выше климатической нормы, уже кажется, что там будет такая жара и такие страшные жаркие дни, как многие, к сожалению, в том числе и безответственные медиа, пугали", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

  • Наталья Птуха добавила, что такие дни могут быть. В то же время напомнила, что территория Украины географически так расположена, что у нас все же могут быть разные проявления погоды.

  • "И видим, что так сложились синоптические процессы, когда преобладали воздушные массы с северо-запада и с северных широт. И это в основном привело к тому, что в Украине были не такие высокие значения температуры по сравнению с предыдущими июнями последних нескольких лет. Поэтому каких-то рекордов установлено практически не было", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.