Когда будет жарче всего, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Какой будет погода в июле: прогноз на месяц

Сильная жара в Украине

Наталья Птуха отметила, что сильная жара в Украине – когда температура превышает +35 градусов. Также рассказала, когда будет жарче всего.

7 и 8 июля – это южные области и большинство центральных. Там местами может быть вот эта сильная жара +35 – +38 градусов. Кое-где может придержаться и в дальнейшем, на 9 – 10 число, но это именно по южным регионам,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, что в западных и северных областях будет колебания температуры. Наталья Птуха отметила, что сильной жары там точно не будет, впрочем, около +30 градусов. Иногда, во время дождей, несколько ниже.

Кстати, самая большая жара в Украине наблюдается в июле и августе.

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Почему в июне была прохладная погода