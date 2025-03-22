Будут дожди и шквальный ветер: уже вскоре в Украине ухудшится погода

В ближайшие дни погода в Украине изменится. Часть областей накроют дожди, иногда значительные. Также усилится ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В субботу в Украине еще сохранится сухая погода. Впрочем, уже в воскресенье ожидаются изменения.

23 марта ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных Житомирской, Винницкой областях, в течение 24 – 25 марта в Украине небольшие и умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди,

– отметили синоптики.

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Прогноз погоды на 23 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Ветер будет юго-восточный, 25 марта на Правобережье с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем 23 марта в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, 24 марта в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 24 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Напомним, на прошлых выходных, 15 – 16 марта, в Украину снова пришло похолодание. Температура воздуха ощутимо снизилась. Ночью ударили морозы, кое-где даже до -13 градусов. В части областей шел снег, местами образовалось до 10 сантиметров покрова. Впрочем, с 20 марта в Украине прекратились осадки и снова потеплело.

Кстати, синоптики прогнозировали, что месячное количество осадков в марте будет в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра. Это меньше нормы, отмечала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.



Средняя месячная температура воздуха предполагается +1 – +7 градусов, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.