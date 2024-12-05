Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег и дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 6 декабря ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме большинства западных областей, будет идти небольшой мокрый снег и дождь. На Закарпатье, Востоке, большинстве центральных и северных областей местами гололед, на дорогах гололедица. В течение дня от -3 до +2 градусов. На Юге днем +2 – +7.

В выходные на Юге дожди, ночью +1 – +6 градусов, днем +4 – +9, в Крыму до +13. На остальной территории Украины мокрый снег и дождь, местами гололед (8 декабря на Востоке без осадков), в северо-восточной части на дорогах гололедица. температура воздуха ночью и днем 0 – +5 градусов. Однако ночью 7 декабря от -3 до +2 градусов.

Ветер юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. В воскресенье в Украине, кроме Запада, местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

В Карпатах 6 декабря небольшой снег при температуре -3 – -9 градусов. Далее, 7 декабря снег, 8 декабря без осадков, ночью 0 – -5 градусов, днем около 0.