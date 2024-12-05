Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг і дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 6 грудня вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім більшості західних областей, йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті, Сході, більшості центральних і північних областей подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Протягом дня від -3 до +2 градусів. На Півдні вдень +2 – +7.

У вихідні на Півдні дощі, вночі +1 – +6 градусів, вдень +4 – +9, у Криму до +13. На решті території України мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь (8 грудня на Сході без опадів), у північно-східній частині на дорогах ожеледиця. температура повітря вночі та вдень 0 – +5 градусів. Однак вночі 7 грудня від -3 до +2 градусів.

Вітер південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. У неділю в Україні, крім Заходу, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

У Карпатах 6 грудня невеликий сніг за температури -3 – -9 градусів. Далі, 7 грудня сніг, 8 грудня без опадів, вночі 0 – -5 градусів, вдень близько 0.