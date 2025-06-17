Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху.
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Погода в Украине
В течение этой недели через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты с северо-запада. Наталья Птуха рассказывала, что первый в ночь на вторник обусловит в западных областях, а днем в центральных, на Севере и Востоке небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы. В южных областях пока без осадков.
В среду атмосферный фронт сместится. Осадки, остаточные процессы будут разве что на Востоке и в Приазовье.
Впрочем, в четверг ожидается следующий атмосферный фронт. Опять с северо-запада. Синоптик отметила, что на северо-восток от Украины остается поле пониженного давления. Благодаря этому атмосферные фронты периодически к нам поступают.
По прогнозу синоптиков, в четверг в большинстве регионов снова ожидаются кратковременные дожди, преимущественно небольшие, также отдельные грозы, кроме Юга.
Интересно, что уже в конце рабочей недели очередной атмосферный фронт может принести еще одну порцию дождливой погоды.
Наталья Птуха отметила, что при такой синоптической ситуации, в течение всей недели воздушные потоки будут преобладать с северо-запада. Ветер будет довольно-таки интенсивным, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, опасные значения пока не ожидаются.
Синоптик также рассказала, что в ближайшие дни температура в Украине будет в довольно комфортных пределах. Ночью +12 – +17 градусов в большинстве областей. Теплее всего на побережье морей, в частности, до +21 градуса.
Днем +23 – +29 градусов практически в большинстве областей. Несколько теплее на Юге: приземный слой воздуха может прогреться до +30 градусов, отметила Птуха.
Кстати, на Западе и Севере во время прохождения атмосферных фронтов 17 и 19 июня свежее всего в дневные часы. В частности, ожидается +20 – +25 градусов.
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Прогноз погоды на 17 – 19 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра