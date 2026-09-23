Самый холодный день недели еще впереди: когда наступит "бабье лето"

Самый холодный день недели ожидается в четверг, 24 сентября. Однако ближе к концу недели погода начнет стабилизироваться, а в Украину придет новая порция "бабьего лета".

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда наступит "бабье лето"?

Синоптик напомнил, что в среду, 23 сентября, наступит день осеннего равноденствия. С этого момента и вплоть до зимнего солнцестояния дни будут постепенно становиться короче, а ночи – длиннее.

В этот день холодный атмосферный фронт переместит холодный воздух из Скандинавии к теплым южным морям. Это будет способствовать образованию нового циклона.

По приведенным оценкам, он пройдет через Крым, Днепр и Харьков. Основная часть сильных дождей придется на восточные области страны.

Самым холодным днем недели Постигань назвал четверг, 24 сентября. По его прогнозу, среднесуточная температура составит около +10 – +11 градусов, что на 2 – 3 градуса ниже климатической нормы. Местами ожидается небольшой дождь.

Улучшение погоды синоптик прогнозирует на конец текущей рабочей недели.

По предварительным прогнозным расчетам, с пятницы, 25 сентября, атмосфера постепенно стабилизируется – наступит очередная порция "бабиного лета". Забываем о лете и настраиваемся на осеннее тепло,

– добавил Постригань.

Напомним, ближе к выходным погода в регионах начнет стабилизироваться, а воздух будет прогреваться сильнее на фоне повышения атмосферного давления. В частности, на юге и востоке страны прогнозируют до +23 градусов.