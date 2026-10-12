Дожди постепенно накроют всю Украину: где на этой неделе будет холоднее всего

На этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода. Тепло сменится похолоданием и дождями, а местами возможны даже ночные заморозки.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какой прогноз погоды?

В понедельник, 12 октября, небольшие, местами умеренные дожди пройдут ночью на Западе, а днем – местами на Севере страны. Во второй половине дня дождь будет идти также на Западе Черкасской области. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем в северных и западных областях +12…+17 градусов. В то время как в других регионах потеплеет до +20…+26 градусов.

Во вторник, 13 октября, небольшие дожди ночью возможны местами в северных и центральных областях, а днем – в Винницкой и Киевской областях. Ночью и утром местами будет туман. Температура ночью составит +8…+13 градусов, на крайнем западе +2…+7 градусов. Днем на севере и западе страны ожидается +11…+16 градусов, а в центральных, южных и восточных областях +20…+26 градусов.

В среду, 14 октября, небольшие дожди местами пройдут на Левобережье. Ночью и утром также возможен локальный туман. Кроме того, в Одесской области днем порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. В западных областях ночью будет +1…+7 градусов, а на остальной территории +8…+14 градусов. Днем потеплеет до +12…+17 градусов, а на юго-востоке и в Крыму – до +20…+25 градусов.

В четверг, 15 октября, небольшие дожди местами пройдут снова на Левобережье, а днем распространятся на южные области. На западе страны местами будет туман. На Правобережье ночью температура опустится до 0…+5 градусов, а днем составит +10…+15 градусов. На Левобережье ночью ожидается +8…+14 градусов, а днем потеплеет до +16…+21 градуса.

В пятницу, 16 октября, из-за влияния черноморского циклона дожди прогнозируются в южных и юго-западных областях. При этом в Крыму возможна гроза. Снова в Одесской области местами скорость порывов ветра достигнет 15–20 метров в секунду. В западных областях ночью ожидается -1…+4 градуса, а днем +9…+14 градусов. В других регионах температура воздуха составит +7…+14 градусов ночью и +16…+21 градус днем.

В субботу, 17 октября, дожди пройдут почти по всей Украине, а на юге также возможны грозы. На западе страны температура ночью составит +1…+6 градусов, днем +9…+16 градусов. В других регионах ночью прогнозируют +8…+14 градусов, а днем +14…+19 градусов.

В воскресенье, 18 октября, преобладает облачная погода с прояснениями и временами небольшим дождем. Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью и будет колебаться в пределах +10…+15 градусов днем.