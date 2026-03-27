На Украину надвигается непогода: ситуация на дорогах резко ухудшится

В Украине в ближайшие дни существенно ухудшится видимость на дорогах. Синоптики объявили предупреждение сразу на три дня подряд.

Из-за этого возрастает риск аварий и осложнения движения транспорта. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Что известно о непогоде?

В Украине объявили метеорологическое предупреждение из-за опасного погодного явления, которое продлится минимум три дня.

По данным синоптиков, в ряде регионов значительно ухудшится видимость, особенно в ночные и утренние часы. Кое-где она будет снижаться до 200 – 500 метров, что соответствует первому уровню опасности (желтый).

Самые сложные погодные условия ожидаются в течение трех дней подряд в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Это может повлиять на работу транспорта, в частности на междугородние перевозки, а также создать опасность для водителей и пешеходов.

Синоптики призывают водителей быть максимально внимательными за рулем: соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость и использовать ближний свет фар. Пешеходам советуют носить светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Такие погодные условия могут приводить к задержкам в движении транспорта и увеличению количества ДТП. Особенно осторожными следует быть на загородных трассах и вблизи водоемов.

