На Украину надвигается непогода: ситуация на дорогах резко ухудшится
- Синоптики объявили метеорологическое предупреждение на три дня из-за ухудшения видимости на дорогах в Украине.
- Самые сложные погодные условия ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму, что может осложнить транспортное движение.
В Украине в ближайшие дни существенно ухудшится видимость на дорогах. Синоптики объявили предупреждение сразу на три дня подряд.
Из-за этого возрастает риск аварий и осложнения движения транспорта. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Смотрите также Магнитные бури в марте: чего ждать от космической погоды в конце весны
Что известно о непогоде?
В Украине объявили метеорологическое предупреждение из-за опасного погодного явления, которое продлится минимум три дня.
По данным синоптиков, в ряде регионов значительно ухудшится видимость, особенно в ночные и утренние часы. Кое-где она будет снижаться до 200 – 500 метров, что соответствует первому уровню опасности (желтый).
Самые сложные погодные условия ожидаются в течение трех дней подряд в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Это может повлиять на работу транспорта, в частности на междугородние перевозки, а также создать опасность для водителей и пешеходов.
Синоптики призывают водителей быть максимально внимательными за рулем: соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость и использовать ближний свет фар. Пешеходам советуют носить светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.
Такие погодные условия могут приводить к задержкам в движении транспорта и увеличению количества ДТП. Особенно осторожными следует быть на загородных трассах и вблизи водоемов.
Какой будет погода в ближайшие дни?
С 26 по 30 марта в Украине ожидается приход циклона с дождями и повышение температур. Даже при повышении температуры, начало апреля принесет возвращение холодного воздуха.
Синоптики не предвидят значительного потепления до +20 градусов в ближайшее время. В конце недели возможно незначительное повышение температуры и уменьшение осадков.