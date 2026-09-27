Пригреет до +23 градусов: с какой погоды начнется октябрь

В конце сентября и в начале октября в Украине сохранится умеренно теплая погода, однако местами временами возможны дожди. По данным синоптиков, в первые дни второго месяца осени температура воздуха будет достигать +23 градусов.

Об этом РБК-Украина рассказала ведущая специалистка отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Какую погоду ожидать в начале октября

За несколько дней до этого, а именно во вторник, 29 сентября, дожди ожидаются в южной части и в большинстве центральных областей. На остальной территории Украины в течение суток будет сохраняться сухая погода.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. При этом в южных и восточных регионах местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, а на юге и юго-востоке столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Днем ожидаются относительно комфортные +14...+19 градусов, тогда как в Карпатах ночью будет +2...+7 градусов, а днем +7...+12 градусов.

Какая будет погода в начале октября

Согласно консультативному прогнозу, в период с 1 по 4 октября в регионах будет преобладать погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит +4...+11 градусов, а на юге страны будет держаться до +15 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление до +16...+23 градусов.

То есть дальнейшего повышения температуры мы не ожидаем... Уже ближе к этим датам прогноз будет уточняться и обновляться,

– отметила Оксана Скляр.

Она также пояснила, что специалисты не используют понятие "бабье лето", а текущие показатели не являются чем-то необычным для осени.

Напомним, в конце сентября погоду в Украине определяет восточный антициклон. В то же время средняя температура в октябре ожидается в пределах +6...+12 градусов, а количество осадков будет соответствовать климатической норме.