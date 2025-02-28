Почему именно на Востоке прохладнее – в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Почему на Востоке самые большие морозы

Синоптик заметила, В этом году на метеостанциях не фиксировали -30 градусов. В горах прогнозировали около –20. Однако могли влиять и какие-то локальные понижения или рельефные особенности, возможно, какая-то низменность, куда зашел холодный воздух, что там не прогревается.

"Горная местность всегда неоднородна, температурные характеристики могут довольно различаться. Но по поводу -30 градусов – несколько подвергается сомнениям. На наших метеостанциях таких значений не было зафиксировано", – подчеркнула Наталья Птуха.

Представительница Укргидрометцентра также объяснила, почему у восточных обычно прохладнее, чем в других областях.

Потому что они больше вглубь континента, и туда эти воздушные массы из Атлантики чуть позже доходят или могут даже где-то задерживаться, если на восточную территорию влияет поле высокого давления, и оно блокирует процессы с запада,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, в последние дни февраля в Украину пришло потепление. Впрочем, синоптики предупреждают, что в ночь на 1 марта в восточных областях еще возможны морозы до -14 градусов.