Чому саме на Сході найпрохолодніше – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Якою буде погода у березні 2025: прогноз на перший місяць весни в Україні

Чому на Сході найбільші морози

Синоптикиня зауважила, цього року на метеостанціях не фіксували -30 градусів. У горах прогнозували близько -20. Однак, могли впливати і якісь локальні зниження чи рельєфні особливості, можливо, якась низина, куди зайшло холодне повітря, що там не прогрівається.

"Гірська місцевість завжди неоднорідна, температурні показники можуть досить відрізнятися. Але з приводу -30 градусів – дещо піддається сумнівам. На наших метеостанціях таких значень не було зафіксовано", – наголосила Наталія Птуха.

Представниця Укргідрометцентру також пояснила, чому у східних зазвичай прохолодніше, ніж в інших областях.

Тому що вони більше вглиб континенту, і туди ці повітряні маси з Атлантики трохи пізніше доходять або можуть навіть десь затримуватися, якщо на східну територію впливає поле високого тиску, і воно блокує процеси з заходу,

– зазначила Наталія Птуха.

До речі, в останні дні лютого до України прийшло потепління. Втім, синоптики попереджають, що в ніч на 1 березня у східних областях ще можливі морози до -14 градусів.