Какую погоду ждать до конца февраля и в марте – сильных морозов и снега или резкого потепления, и может ли весна быть прохладнее из-за аномально теплой зимы – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Будет ли следующая зима в Украине также теплой: ответ метеоролога

Будут ли сильные морозы и снег в ближайшие дни

Большая часть этой зимы была аномально теплой. Впрочем, в феврале ударили морозы до -20 градусов, выпал снег. Местами он шел даже на Юге, что бывает редко. С чем связано такое похолодание и какой будет погода в ближайшие дни?

К нам поступил холодный арктический воздух из северных широт. Кроме того, в четверг, 20 февраля, проходил атмосферный фронт, если говорить о центральных и частично юго-восточных регионах.

Но в пятницу уже на большинство территорий Украины распространилось поле высокого давления – антициклон с севера. Он продержал свои позиции все выходные и задержится немножко даже на понедельник. В то же время уже будет меньше облачности.

Опять ожидаем некоторое усиление морозов. Во время прохождения фронта 19 и 20 февраля было больше облачности, поэтому ночные морозы были не такие сильные. Однако ночь на субботу уже была более морозной. Что касается температуры, то и на воскресенье, понедельник она будет примерно одинаковой – ночью -11 – -16 градусов, Север, Северо-Восток, а в Карпатах местами -17 – -20 градусов. То есть еще одна волна холода будет.

Днем -1 – -7 градусов практически в большинстве областей. Немножко теплее на крайнем Западе и Юге страны. Ночью -6 – -14 градусов, днем от -3 и уже до +3 градусов.

В принципе, нам остались эти выходные пережить с морозами и гололедом, но без осадков. Соответственно, ожидаем больше прояснений. И если прояснения, то ночи прохладные.

Только в Крыму 23 и 24 февраля может быть небольшой снег, а местами и в некоторых восточных областях.



На выходных морозы усилятся / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Накануне, 18 февраля, на одном из горных участков границы с Румынией фиксировали существенное снижение температуры: днем -23 – -25, а ночью даже до -30 градусов. По официальным прогнозам, такие сильные морозы не ожидались. Почему температура может отличаться, и фиксировали ли такие большие минусы на метеостанциях?

Мы в горах прогнозировали около -20 градусов, то есть в этих пределах фиксировалось. Но могут влиять и какие-то локальные снижения или рельефные особенности, возможно, какая-то низина, куда зашел холодный воздух, который там не прогревается.

Горная местность всегда неоднородна, и там температурные показатели могут достаточно отличаться. Но по поводу -30 градусов – несколько поддается сомнениям. На наших метеостанциях таких значений не было зафиксировано.

Смотрите также -20 градусов и двухметровые сугробы: горные участки украинской границы засыпало снегом

Морозы в горах / Фото из фейсбука Черновицкого пограничного отряда

Возможно ли еще похолодание до -30 градусов

Кажется, этой зимой в Украине морозов до -30 градусов не было вообще.

Нет, не было таких показателей.

Смотрите также Аномально рано: в небе над Волынью заметили первые ключи журавлиные ключи

А возможны ли еще в дальнейшем в Украине сильные морозы до -30 градусов? Или все же уже идем к потеплению?

Нет. Самые низкие температурные показатели в обзорной синоптической перспективе будут именно на выходных. А дальше наоборот – последние дни февраля и первые дни марта будут с повышением температурных показателей. Особенно в дневные часы это будет ощущаться.

Потому что в конце февраля в ночные часы все же за счет прояснений и влияния поля высокого давления, отсутствия осадков, температура будет где-то в пределах -5 – -12 градусов.

На Востоке те самые -16 градусов еще могут оставаться, хотя, конечно, будем уточнять, может немножко и там ослабнут. Но днем уже от -3 до +4 градусов – это 27 и 28 февраля.

Теплее всего будет в западных и юго-западных областях – до +8 градусов вообще.

Когда в Украину придет потепление

Когда ждать повышения температуры и будет ли резкое потепление уже к концу февраля?

С 25 февраля будет изменение синоптических процессов. Немножечко остается поле повышенного давления, то есть без осадков. Но уже воздушная масса будет меняться, больше будет поступать с запада.

Поэтому температура в западных областях 25 – 26 числа уже будет достигать -1 – -7 градусов, а днем даже +1 – +7 градусов. На остальной территории в эти дни остается -6 – -12 градусов. Прохладнее всего на Востоке и Северо-Востоке. Там до -16 в ночные часы, а днем от -2 до +4 градусов. То есть в восточных областях, как и в течение этой недели, до середины следующей все же будут морозы как днем, так и ночью. А в остальных областях, особенно в западных, уже начинаются плюсовые значения в дневные часы со вторника.

Если не ошибаюсь, обычно в восточных областях всегда прохладнее. С чем это связано?

Да, все правильно. Потому что они больше вглубь континента, и туда эти воздушные массы из Атлантики чуть позже доходят или могут даже где-то задерживаться, если на восточную территорию влияет поле высокого давления, и оно блокирует процессы с запада.

Смотрите также 2024 год стал самым жарким годом в истории: какие еще климатические рекорды он побил

Какой будет погода в марте 2025 года

Будет ли в Украине уже устойчивое потепление или все же похолодание в марте еще возможно?

Сейчас мы точно сказать это не можем, но всегда помним, что март – это переходный месяц. Может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры. Но пока что у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю.

А в дальнейшем посмотрим, будем уточнять, потому что ситуация всегда меняется. Синоптики мониторят ее постоянно.



В первые дни марта прогнозируют "плюсовую" температуру / Фото Yoksel Zok / Unsplash

Смотрите также Может ли теплая зима повлиять на погоду весной и летом

Возможны ли снег либо дожди в начале марта или все же будет уже более спокойная погода?



Нет, там уже как раз таки за счет изменения синоптических процессов уже будет ослабевать этот антициклон.

И 1 – 2 марта в западных, а 2 числа и в северных областях уже может быть небольшой мокрый снег и дождь. То есть смешанная фаза осадков за счет того, что температура повысится. Остальная территория – а 3 марта и практически вся территория Украины – будет без осадков. Ну и начнется дальнейшее повышение температуры на 3 – 5 градусов по сравнению с предыдущими градациями.



В первые дни марта местами может идти мокрый снег / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Накануне некоторые СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на метеорадар Ventusky писали, что уже в начале марта ожидается потепление даже до +15 – +16 градусов. Возможны ли такие высокие показатели в первые весенние дни, и насколько нормальными являются такие значительные перепады температуры от мороза до тепла?

В принципе в атмосфере все возможно. Но с такой заблаговременностью более чем на 10 суток лучше на них не ориентироваться. Ведь уже было сколько раз, когда Ventusky, метеорадары писали о страшнейших морозах в начале февраля, а в те дни потом ничего такого совсем не было. Да, было определенное снижение температуры, но не до таких значений. Поэтому лучше их не анализировать, а вот опираться на те данные, которые есть.

Пока что у нас со вторника, 25 февраля, и до первых чисел марта постепенно идет достаточно равномерное повышение температуры. То, что можем говорить с конкретными значениями. В дальнейшем пока нереально прогнозировать.

Так все же в ближайшее время резкого изменения погоды не будет?

По нашим установкам, резкого изменения не ожидается.

В принципе температура будет постепенно повышаться. Каких-то аномальных значений, чтобы там на 10 градусов потеплело в течение одних суток, пока таких показателей мы не видим.



Резкого повышения температуры не прогнозируют / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Если говорить о первом месяце весны в целом, какой может быть погода в марте?

Официальный прогноз наши специалисты публикуют преимущественно после 25 февраля. Поэтому пока не комментируем.

Проводится анализ, чтобы был максимально приближенный. Поэтому, как видите, в условиях такой разбалансированной немножечко атмосферной системы прогнозы у нас уже некоторые, особенно лунные, сложно выпускать, потому что очень-очень часто могут варьироваться.

Узнайте также Обусловит ли теплая зима очень жаркое лето: объяснение метеоролога

Когда наступит метеорологическая весна

Может ли весна быть прохладнее из-за аномально теплой зимы? Или все же эти процессы не связаны?

Такой прямой корреляции нет. Конечно, всегда природа находит себе баланс хоть как-то, даже в условиях изменений климата и постоянной тенденции к повышению температурных показателей.

Но видим, что в этом году даже где-то дней 20 у нас такая классическая полноценная зима все же была. То есть это не так, как в сезоне 2019 – 2020 годов, когда у нас метеорологическая зима вообще не наступила.

А когда в Украине наступает метеорологическая весна?

До этого еще немного далеко. Метеорологическая весна наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов. Он должен длиться не менее 3 – 5 дней.

То есть пока наступления еще не ожидается?

Да, потому что ночи у нас еще в начале марта остаются с минусами. Поэтому пока вряд ли.