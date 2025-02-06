Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Какой будет следующая зима

Как пояснила Вера Балабух, тенденция к повышению температуры воздуха сохраняется и в дальнейшем. Однако говорить, какой будет следующая зима, еще рано.

Хотя вероятность того, что она тоже будет теплой, достаточно высока,

– говорит синоптик.

По ее словам, повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории Украины преобладает плюсовая температура. Это приводит к тому, что осадки преимущественно выпадают в виде дождя, а не снега – а если тот выпадает, то быстро тает. Устойчивый покров не образуется.

И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить о том, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны.

К слову, весна 2025 года в Украине также ожидается теплой, на 1 – 2 градуса выше нормы. Однако возможны и заливы холода.