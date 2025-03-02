Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 3 марта

Так, в понедельник в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части и большинстве северных областей, днем на крайнем Юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь. Между тем на остальной территории без осадков.

Также ночью и утром в Украине, кроме Востока, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, однако, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях еще -2 – -7 градусов. Днем +1 – +6, на Востоке около 0 градусов.

Погода на 3 березня

Прогноз погоды на 3 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +3 – +5
  • Ужгород +5 – +7
  • Львов +4 – +6
  • Ивано-Франковск +4 – +6
  • Тернополь +3 – +5
  • Черновцы +4 – +6
  • Хмельницкий +3 – +5
  • Луцк +4 – +6
  • Ровно +4 – +6
  • Житомир +3 – +5
  • Винница +3 – +5
  • Одесса +4 – +6
  • Николаев +3 – +5
  • Херсон +3 – +5
  • Симферополь +3 – +5
  • Кропивницкий +2 – +4
  • Черкассы +2 – +4
  • Чернигов +3 – +5
  • Сумы +2 – +4
  • Полтава +1 – +3
  • Днепр +2 – +4
  • Запорожье +2 – +4
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск 0 – +2
  • Харьков -1 – +1