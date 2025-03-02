Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 3 марта

Так, в понедельник в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части и большинстве северных областей, днем на крайнем Юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь. Между тем на остальной территории без осадков.

Также ночью и утром в Украине, кроме Востока, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, однако, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях еще -2 – -7 градусов. Днем +1 – +6, на Востоке около 0 градусов.

Прогноз погоды на 3 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах