Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 3 березня

Так, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому Півдні країни подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. Тим часом на решті території без опадів.

Також уночі та вранці в Україні, крім Сходу, подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі від +2 до -3 градусів, однак, у східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях ще -2 – -7 градусів. Вдень +1 – +6, на Сході близько 0 градусів.

Прогноз погоди на 3 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах