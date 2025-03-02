Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 3 березня

Так, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому Півдні країни подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. Тим часом на решті території без опадів.

Також уночі та вранці в Україні, крім Сходу, подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі від +2 до -3 градусів, однак, у східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях ще -2 – -7 градусів. Вдень +1 – +6, на Сході близько 0 градусів.

Погода на 3 березняПрогноз погоди на 3 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +3 – +5
  • Ужгород +5 – +7
  • Львів +4 – +6
  • Івано-Франківськ +4 – +6
  • Тернопіль +3 – +5
  • Чернівці +4 – +6
  • Хмельницький +3 – +5
  • Луцьк +4 – +6
  • Рівне +4 – +6
  • Житомир +3 – +5
  • Вінниця +3 – +5
  • Одеса +4 – +6
  • Миколаїв +3 – +5
  • Херсон +3 – +5
  • Сімферополь +3 – +5
  • Кропивницький +2 – +4
  • Черкаси +2 – +4
  • Чернігів +3 – +5
  • Суми +2 – +4
  • Полтава +1 – +3
  • Дніпро +2 – +4
  • Запоріжжя +2 – +4
  • Донецьк +1 – +3
  • Луганськ 0 – +2
  • Харків -1 – +1