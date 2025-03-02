Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 3 березня
Так, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому Півдні країни подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. Тим часом на решті території без опадів.
Також уночі та вранці в Україні, крім Сходу, подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі від +2 до -3 градусів, однак, у східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях ще -2 – -7 градусів. Вдень +1 – +6, на Сході близько 0 градусів.
Прогноз погоди на 3 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +3 – +5
- Ужгород +5 – +7
- Львів +4 – +6
- Івано-Франківськ +4 – +6
- Тернопіль +3 – +5
- Чернівці +4 – +6
- Хмельницький +3 – +5
- Луцьк +4 – +6
- Рівне +4 – +6
- Житомир +3 – +5
- Вінниця +3 – +5
- Одеса +4 – +6
- Миколаїв +3 – +5
- Херсон +3 – +5
- Сімферополь +3 – +5
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси +2 – +4
- Чернігів +3 – +5
- Суми +2 – +4
- Полтава +1 – +3
- Дніпро +2 – +4
- Запоріжжя +2 – +4
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ 0 – +2
- Харків -1 – +1