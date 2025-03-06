Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Будет ли резкое потепление и возможны ли мороз и снег в марте: интервью о погоде в Украине

Погода на 7 марта

В пятницу над территорией нашего государства продолжит господствовать теплая воздушная масса. Погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадки не ожидаются.

Ветер уже ослабеет. Будет преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Только ночью в северо-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью уже +2 – +7 градусов. Только на Закарпатье и в Карпатах еще задержатся небольшие морозы, – 0 – -5 градусов. Днем будет +12 – +17 градусов.

погода на 7 марта

Прогноз погоды на 7 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +14 – +16
  • Ужгород +13 – +15
  • Львов +15 – +17
  • Ивано-Франковск +15 – +17
  • Тернополь +14 – +16
  • Черновцы +14 – +16
  • Хмельницкий +14 – +16
  • Луцк +14 – +16
  • Ровно +14 – +16
  • Житомир +14 – +16
  • Винница +14 – +16
  • Одесса +14 – +16
  • Николаев +14 – +16
  • Херсон +13 – +15
  • Симферополь +12 – +14
  • Кропивницкий +14 – +16
  • Черкассы +14 – +16
  • Чернигов +13 – +15
  • Сумы +12 – +14
  • Полтава +14 – +16
  • Днепр +13 – +15
  • Запорожье +13 – +15
  • Донецк +14 – +16
  • Луганск +14 – +16
  • Харьков +13 – +15