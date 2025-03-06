Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 7 марта

В пятницу над территорией нашего государства продолжит господствовать теплая воздушная масса. Погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадки не ожидаются.

Ветер уже ослабеет. Будет преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Только ночью в северо-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью уже +2 – +7 градусов. Только на Закарпатье и в Карпатах еще задержатся небольшие морозы, – 0 – -5 градусов. Днем будет +12 – +17 градусов.

Прогноз погоды на 7 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах