Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 7 березня
У п'ятницю над територією нашої держави продовжить панувати тепла повітряна маса. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску. Тож опади не очікуються.
Вітер уже послабшає. Буде переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. Тільки вночі в північно-східній частині подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі вже +2 – +7 градусів. Лише на Закарпатті й у Карпатах ще затримаються невеликі морози, – 0 – -5 градусів. Удень буде +12 – +17 градусів.
Прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +14 – +16
- Ужгород +13 – +15
- Львів +15 – +17
- Івано-Франківськ +15 – +17
- Тернопіль +14 – +16
- Чернівці +14 – +16
- Хмельницький +14 – +16
- Луцьк +14 – +16
- Рівне +14 – +16
- Житомир +14 – +16
- Вінниця +14 – +16
- Одеса +14 – +16
- Миколаїв +14 – +16
- Херсон +13 – +15
- Сімферополь +12 – +14
- Кропивницький +14 – +16
- Черкаси +14 – +16
- Чернігів +13 – +15
- Суми +12 – +14
- Полтава +14 – +16
- Дніпро +13 – +15
- Запоріжжя +13 – +15
- Донецьк +14 – +16
- Луганськ +14 – +16
- Харків +13 – +15