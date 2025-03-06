Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Чи буде різке потепління й чи можливі мороз і сніг у березні: інтерв'ю про погоду в Україні

Погода на 7 березня

У п'ятницю над територією нашої держави продовжить панувати тепла повітряна маса. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску. Тож опади не очікуються.

Вітер уже послабшає. Буде переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. Тільки вночі в північно-східній частині подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі вже +2 – +7 градусів. Лише на Закарпатті й у Карпатах ще затримаються невеликі морози, – 0 – -5 градусів. Удень буде +12 – +17 градусів.

погода на 7 березня

Прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +14 – +16
  • Ужгород +13 – +15
  • Львів +15 – +17
  • Івано-Франківськ +15 – +17
  • Тернопіль +14 – +16
  • Чернівці +14 – +16
  • Хмельницький +14 – +16
  • Луцьк +14 – +16
  • Рівне +14 – +16
  • Житомир +14 – +16
  • Вінниця +14 – +16
  • Одеса +14 – +16
  • Миколаїв +14 – +16
  • Херсон +13 – +15
  • Сімферополь +12 – +14
  • Кропивницький +14 – +16
  • Черкаси +14 – +16
  • Чернігів +13 – +15
  • Суми +12 – +14
  • Полтава +14 – +16
  • Дніпро +13 – +15
  • Запоріжжя +13 – +15
  • Донецьк +14 – +16
  • Луганськ +14 – +16
  • Харків +13 – +15