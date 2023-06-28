Вероятно, в среду и четверг дожди будут идти по всей Украине. Также ожидаются шквалы до 20 метров в секунду.
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В Украине прогнозируют дожди, грозы и град
В последующие трое суток на территории нашего государства ожидается неустойчивая погода.
В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем (28 июня – 24 Канал) в юго-восточной части во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Ночью температура воздуха будет доходить до +11...+17 градусов, только на побережье морей до +20. Днем +18...+24. Впрочем, в четверг на Юге и Юго-Востоке, а также в пятницу в Одесской и Николаевской областях 23 – 28 градусов тепла.
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Прогноз погоды на 28 июня / Скриншот из Укргидрометцентра
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Сколько дней еще будут осадки
- Заметим, что по ориентировочному прогнозу Укргидрометцентра, дожди будут идти и в первые дни июля. Кроме того, возможна гроза. Между тем, в части областей уже будет сухо.
- Добавим, что количество осадков во второй месяц лета ожидается от 42 до 95 миллиметров. Впрочем, в Карпатах, на Прикарпатье и Ровенщине где-то 101 – 170.
- Так что в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях в пределах нормы. Между тем в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской и Крыму – несколько больше нормы.