В Украине резко изменится погода: чего ждать в ближайшие дни

В среду на территории нашего государства ожидается сухая и теплая погода. Впрочем, уже с четверга в Украину возвращаются дожди.

Приготовьте свои зонтики и посмотрите правила безопасности. Где ждать осадков и грозы, спрогнозировали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

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Будут дожди, грозы и похолодание

По прогнозу синоптиков, 13 сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Ожидалось, что ночью столбики термометров достигнут +8…+13 градусов, на побережье морей до +17.

Интересно, что днем еще пригреет до +23…+28, на Западе даже +29…+31. Только на Востоке несколько прохладнее. В частности, +19...+24 градуса.

14 сентября в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, кратковременные дожди с грозами. Ночью +10...+18, днем +23...29, в западных и восточных областях +20...25 градусов. 15 сентября кратковременные дожди, местами грозы, в западные, днем и в большинстве северных и центральных областей без осадков. Ночью 13 – 19, днем понижение до 18 –24 градусов, только на Юге +25...+28,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что, по предварительным прогнозам на картах, 16 августа, вероятно, будет уже без дождя. Впрочем, и без внушительной жары. Преимущественно до +24 градусов. Кстати, ночью в части областей уже +9.