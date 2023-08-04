В Украине снова пройдут обильные дожди: когда ждать усиления осадков

На этой неделе в большинстве областей уже сухо и жарко. Впрочем, синоптики прогнозируют, что в скором времени снова будут обильные дожди.

Август окажется контрастным как по распределению температуры воздуха, так и по количеству осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда ждать обильных дождей

По прогнозу Кибальчича, уже во второй декаде августа ожидается перестройка атмосферных процессов.

Приведет ощутимое снижение температуры в большинстве областей Украины, а также обильные дожди,

– отметил синоптик.

Также добавил, что после 20 августа погодные условия над Украиной и в целом Европой приобретут более динамичный характер. Ожидается более частое изменение циклонов, антициклонов и так далее.

Кроме того, осадки пройдут в большинстве регионов нашего государства, а температура будет колебаться в пределах средних многолетних показателей.

Кстати, в последний летний месяц осадки будут распределяться неравномерно, отметил Кибальчич. Добавил, что в западных областях их будет больше.

"Местами выше нормы на 50 – 80%", – считает синоптик.

Между тем на Юге и Востоке высокие риски развития засухи из-за преобладания более сухих воздушных масс и значительно более высоких температур. Там будет сохраняться самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс), подытожил Кибальчич.