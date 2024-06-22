Синоптик Игорь Кибальчич обнародовал прогноз на субботу и воскресенье. Рассказал, какой погоды ждать.

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В Украине прогнозируют опасные явления

Эксперт отметил, что в следующие двое суток погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и фронтальные разделы с Юго-Запада. Ожидается, что температура будет больше нормы на 3 – 5 градусов.

В западной части под влиянием неустойчивой воздушной массы возможны опасные и стихийные явления погоды, связанные с грозовой деятельностью, поэтому будьте внимательны,

– предупредил Кибальчич.

Прогноз погоды на субботу 22 июня

На Западе ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди и грозы. Кое-где сильные ливни и крупный град. Во время грозы грозах порывы ветра и шквалы, 15 – 20 метров на секунду, локально возможно усиление до 25 – 27. Температура ночью +14 – +19, днем +28 – +33 градуса.

На Севере переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха ночью +11 – +16, днем +23 – +28.

В центральных областях также переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +26 – +31.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +13 – +18, днем +28 – +33.

На Востоке малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +11 – +16, днем +24 – +29 градусов.

Погода на завтра

В воскресенье на Западе переменная облачность. Ночью снова пройдут небольшие кратковременные дожди, также возможны грозы. Днем уже без существенных осадков, только в Карпатах и на Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +22 – +27 градусов.

На Севере 23 июня переменная облачность. Кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +14 – +19, днем +23 – +28.

В центральных областях переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных населенных пунктах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем западный, 5 – 10. Температура ночью +17 – +22, днем +29 – +34.

В южных областях и Крыму солнечная и жаркая погода. Ночью ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем западный, 5 – 10. Температура +17 – +22 и +30 – +35 соответственно.

На Востоке переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +16 – +21 градус, днем +29 – +34.