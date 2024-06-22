Синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз на суботу й неділю. Розповів, якої погоди чекати.
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В Україні прогнозують небезпечні явища
Експерт зазначив, що в наступні дві доби погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та фронтальні розділи з Південного Заходу. Очікується, що температура буде більшою за норму на 3 – 5 градусів.
У західній частині під впливом нестійкої повітряної маси можливі небезпечні та стихійні явища погоди, пов'язані з грозовою діяльністю, тож будьте уважними,
– попередив Кібальчич.
Прогноз погоди на суботу 22 червня
- На Заході вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі та грози. Подекуди сильні зливи та великий град. Під час грози грозах пориви вітру та шквали, 15 – 20 метрів на секунду, локально можливе посилення до 25 – 27. Температура вночі +14 – +19, вдень +28 – +33 градуси.
- На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +11 – +16, вдень +23 – +28.
- У центральних областях також мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +26 – +31.
- На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +28 – +33.
- На Сході малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +11 – +16, вдень +24 – +29 градусів.
Погода на завтра
У неділю на Заході мінлива хмарність. Вночі знову пройдуть невеликі короткочасні дощі, також можливі грози. Вдень уже без істотних опадів, тільки в Карпатах та на Закарпатті утримається нестійка погода з грозовими дощами. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +22 – +27 градусів.
На Півночі 23 червня мінлива хмарність. Подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, вдень +23 – +28.
У центральних областях мінлива хмарність. Вночі подекуди невеликий дощ. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих населених пунктах град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура вночі +17 – +22, вдень +29 – +34.
У південних областях і Криму сонячна та спекотна погода. Вночі вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура +17 – +22 та +30 – +35 відповідно.
На Сході мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +16 – +21 градус, вдень +29 – +34.