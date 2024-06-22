Синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз на суботу й неділю. Розповів, якої погоди чекати.

Читайте також В яких областях пройдуть град і сильні дощі на вихідних

В Україні прогнозують небезпечні явища

Експерт зазначив, що в наступні дві доби погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та фронтальні розділи з Південного Заходу. Очікується, що температура буде більшою за норму на 3 – 5 градусів.

У західній частині під впливом нестійкої повітряної маси можливі небезпечні та стихійні явища погоди, пов'язані з грозовою діяльністю, тож будьте уважними,

– попередив Кібальчич.

Прогноз погоди на суботу 22 червня

На Заході вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі та грози. Подекуди сильні зливи та великий град. Під час грози грозах пориви вітру та шквали, 15 – 20 метрів на секунду, локально можливе посилення до 25 – 27. Температура вночі +14 – +19, вдень +28 – +33 градуси.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +11 – +16, вдень +23 – +28.

У центральних областях також мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +26 – +31.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +28 – +33.

На Сході малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +11 – +16, вдень +24 – +29 градусів.

Погода на завтра

У неділю на Заході мінлива хмарність. Вночі знову пройдуть невеликі короткочасні дощі, також можливі грози. Вдень уже без істотних опадів, тільки в Карпатах та на Закарпатті утримається нестійка погода з грозовими дощами. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +22 – +27 градусів.

На Півночі 23 червня мінлива хмарність. Подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, вдень +23 – +28.

У центральних областях мінлива хмарність. Вночі подекуди невеликий дощ. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих населених пунктах град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура вночі +17 – +22, вдень +29 – +34.

У південних областях і Криму сонячна та спекотна погода. Вночі вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, вдень західний, 5 – 10. Температура +17 – +22 та +30 – +35 відповідно.

На Сході мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +16 – +21 градус, вдень +29 – +34.