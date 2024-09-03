Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра. Иван Семилит сказал, как именно изменится погода в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Дожди и грозы в Украине

Эксперт рассказал, что на этой неделе в некоторых областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Также ожидается гроза.

На Востоке местами порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Дневные максимумы температуры воздуха несколько снизятся.

Благодаря циклону, образовавшийся над морем, в течение следующих 3 суток, в южной части, большинства центральных, а во вторник также в восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой,

– отметил Иван Семилит.

Также добавил, что на остальной территории нашего государства, в результате поля повышенного давления с Северо-Востока, будет без осадков.

Синоптик отметил, что уже начиная со среды температура не будет превышать отметку +29 градусов.