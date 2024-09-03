Про це розповів синоптик Укргідрометцентру. Іван Семиліт сказав, як саме зміниться погода найближчими днями, передає 24 Канал.

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Дощі та грози в Україні

Експерт розповів, що цього тижня в деяких областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Також очікується гроза.

На Сході подекуди пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Денні максимуми температури повітря дещо знизяться.

Завдяки циклону, що утворився над морем, протягом наступних 3 діб, у південній частині, більшості центральних, а у вівторок також у східних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою,

– зазначив Іван Семиліт.

Також додав, що на решті території нашої держави, внаслідок поля підвищеного тиску з Північного Сходу, буде без опадів.

Синоптик зауважив, що вже починаючи з середи температура не перевищуватиме позначку +29 градусів.