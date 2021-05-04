В ближайшие дни в Украину придет настоящая весна. В течение недели синоптики прогнозируют существенное потепление и грозы.

Температурные столбики на Юге и Востоке впервые за два месяца дотянутся до +24. Немного прохладнее будет на Западе, Севере и в Центре. Правда, посреди недели снова на несколько дней похолодает.

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Стоит отметить, что прошлой ночью, 4 мая, ожидали небольшие заморозки на почве.

Погода в Украине в течение недели

Метеорологи сообщают, что 5 мая по всей территории Украины будет теплая и солнечная погода. Только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях прогнозируют дожди и грозы.

Температура воздуха во всех регионах будет колебаться от +15 до +20 градусов.



Погода в Украине 5 мая / данные Укргидрометцентра

В Украине в четверг, 6 мая, грозы пройдут в центральной части. На Западе, Востоке и Севере будет светить солнце.

Однако в западных областях будет существенно холоднее, чем в восточных. Столбики термометров будут показывать +12...+ 16 градусов и +17...+ 22 градусов, соответственно. На остальной территории +15...+18 градусов.



Погода в Украине 6 мая / данные Укргидрометцентра

В пятницу, 7 мая, в большинстве регионов синоптики прогнозируют грозы, лишь в некоторых восточных – солнечно.

В сравнении с предыдущим днем температура воздуха поднимется. Кое-где отметки на термометрах достигнут 23 градусов тепла.



Погода в Украине 7 мая / данные Укргидрометцентра

В конце недели, 8 мая, все области Украины накроют грозы. В западных областях температура составит +11...+14 градусов.

Несколько теплее будет в центре - +12...+16 градусов. В то же время на Востоке и Севере стоит ожидать +17...+22 градуса.



​Погода в Украине 8 мая / данные Укргидрометцентра

Настоящее тепло в Украине

Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке сообщила, что существенного тепла украинцам стоит ожидать уже со следующей недели.

Со следующего понедельника, 10 мая, ворвется к нам уже настоящее тепло, столбики термометров будут легко перемахивать через +20...+25 градусов и даже выше,

– добавила синоптик.

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