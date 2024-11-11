Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Обратите внимание Уже в большинстве областей: когда в Украине будет снег

Погода в Украине

Синоптик писал, что в начале недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона. Поэтому существенных осадков не предвидится.

Температура будет близкой к норме. Лишь местами ниже на 2 – 4 градуса.

Начиная с четверга атмосферное давление начнет заметно снижаться, активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада. Они принесут в большинство регионов страны дожди, на Западе, Севере и Востоке с мокрым снегом,

– отметил Игорь Кибальчич.

Кстати, в Крыму и Приазовье местами пройдут значительные осадки. Кроме того, течение недели в Украине могут наблюдаться туманы. Они приведут к ухудшению дальности видимости в отдельных регионах до 200 – 500 метров.

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Прогноз на неделю