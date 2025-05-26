Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, 26 мая на Левобережье порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Во вторник, 27 мая, непогода ожидается в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях. Будут значительные дожди. На Левобережье снова порывы 15 – 20 метров в секунду. Это также I уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение на 27 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, в Укргидрометцентре прогнозировали, что в ближайшие трое суток погода будет неустойчивой. Будут идти дожди, 28 мая в Карпатах и на Прикарпатье также значительные. В течение 27 – 28 мая в восточных и северо-восточных областях без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, на Западе северо-западный, 27 мая на Левобережье, 28 – 29 мая в восточных областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью уже +12 – +18 градусов, днем +18 – +24, но в восточных и Сумской областях +23 – +29. В западных, 27 мая и в Житомирской и Винницкой областях ночью +6 – +12 градусов, днем +14 – +20 градусов.