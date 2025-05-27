Кое-где столбики термометров будут показывать до +29 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 27 мая
По прогнозам синоптиков, погода будет облачной. На востоке и северо-востоке Украины осадков в течение дня не ожидается. Тогда как в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью местами и в Киевской областях возможны значительные дожди. В остальных регионах прогнозируют умеренные осадки.
В большинстве украинских областей будет юго-восточный ветер, в западных возможны северные порывы ветра со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В то же время на Левобережье страны – до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, тогда как днем – от +14 до +19 градусов тепла.
На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут показывать +13 – +18 градусов тепла, а днем – до +18 – +23 градусов тепла. В восточных и Сумской областях ожидается от +24 до +29 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +20...+22;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +17...+19;
- Винница +20...+22;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +26...+28.
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Скриншот карты Укргидрометцентра
Добавим, что синоптики рассказали какой будет погода в июне. По их прогнозам, средняя месячная температура в в этом месяце предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах – до +15 – +16 градусов. Такие показатели на 1,5 – 2 градуса выше нормы.