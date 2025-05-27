Кое-где столбики термометров будут показывать до +29 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 27 мая

По прогнозам синоптиков, погода будет облачной. На востоке и северо-востоке Украины осадков в течение дня не ожидается. Тогда как в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью местами и в Киевской областях возможны значительные дожди. В остальных регионах прогнозируют умеренные осадки.

В большинстве украинских областей будет юго-восточный ветер, в западных возможны северные порывы ветра со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В то же время на Левобережье страны – до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, тогда как днем – от +14 до +19 градусов тепла.

На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут показывать +13 – +18 градусов тепла, а днем – до +18 – +23 градусов тепла. В восточных и Сумской областях ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +20...+22;

Ужгород +16...+18;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +17...+19;

Винница +20...+22;

Одесса +18...+20;

Николаев +20...+22;

Херсон +20...+22;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +22...+24;

Сумы +26...+28;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +22...+24;

Донецк +27...+29;

Луганск +26...+28;

Харьков +26...+28.



Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Скриншот карты Укргидрометцентра

Добавим, что синоптики рассказали какой будет погода в июне. По их прогнозам, средняя месячная температура в в этом месяце предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах – до +15 – +16 градусов. Такие показатели на 1,5 – 2 градуса выше нормы.