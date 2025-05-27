Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до +29 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 27 травня
За прогнозами синоптиків, погода буде хмарною. На сході та північному сході України опадів впродовж дня не очікується. Тоді як у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі місцями й у Київській областях можливі значні дощі. У решті регіонів прогнозують помірні опади.
У більшості українських областей буде південно-східний вітер, у західних можливі північні пориви вітру зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Водночас на Лівобережжі країни – до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, тоді як вдень – від +14 до +19 градусів тепла.
На решті території України вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13 – +18 градусів тепла, а вдень – до +18 – +23 градусів тепла. У східних та Сумській областях очікується від +24 до +29 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +20...+22;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +20...+22;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +26...+28;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +27...+29;
- Луганськ +26...+28;
- Харків +26...+28.
Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Додамо, що синоптики розповіли якою буде погода в червні. За їхніми прогнозами, середня місячна температура в цьому місяці передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах – до +15 – +16 градусів. Такі показники на 1,5 – 2 градуси вище за норму.