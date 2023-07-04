По всей территории Украины столбики термометров будут показывать высокие температуры. Однако в некоторых регионах будет немного прохладнее.
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Где в Украине пройдут осадки
Ночью ожидаются кратковременные дожди Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Также там возможны грозы. В западных областях ночная температура будет составлять 13 – 18 градусов тепла. На Юге и в юго-восточных областях ночью будет жарче. Там ожидается +19…+24. На остальной территории Украины будет +16…+21.
Днем тоже возможны осадки. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются на Западе и в Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Черкасской областях. На остальной территории осадков не будет. Дневная температура на Западе составит +23…+28. В южных и юго-восточных областях днем будет жарче. Столбики термометров будут показывать от 31 до 36 градусов тепла. В других регионах днем будет +27…+32.
По прогнозам синоптиков, ветер в среду будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду. Во время гроз возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +28...+30
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +27...+29
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +27...+29
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +26...+28
- Житомир – +28...+30
- Винница – +29...+31
- Одесса – +33...+35
- Николаев – +33...+35
- Херсон – +33...+35
- Симферополь – +33...+35
- Кропивницкий – +31...+33
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +28...+30
- Сумы – +27...+29
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +31...+33
- Запорожье – +33...+35
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +30...+32
- Харьков – +29...+31
Прогноз погоды на 5 июля. / Карта Укргидрометцентра.