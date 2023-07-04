По всій території України стовпчики термометрів показуватимуть високі температури. Однак у деяких регіонах буде трошки прохолодніше.

До теми Залиє більшість областей: в Україні потужно вдарить негода

Де в Україні пройдуть опади

Вночі короткочасні дощі очікуються на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях. Також там можливі грози. У західних областях нічна температура становитиме 13 – 18 градусів тепла. На Півдні та у південно-східних областях вночі буде спекотніше. Там очікується +19…+24. На решті території Україні буде +16…+21.

Вдень також можливі опади. Короткочасні дощі та подекуди грози очікуються на Заході, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині та Черкащині. На решті території опадів не буде. Денна температура на Заході становитиме +23…+28. У південних та південно-східних областях вдень буде спекотніше. Стовпчики термометрів показуватимуть від 31 до 36 градусів тепла. В інших регіонах вдень буде +27…+32.

За прогнозами синоптиків, вітер у середу буде змінювати свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +28...+30

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +26...+28

Житомир – +28...+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +33...+35

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31



Прогноз погоди на 5 липня / Карта Укргідрометцентру