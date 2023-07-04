Дожди накроют большинство областей нашего государства. Вероятно, будет лить как минимум до конца этой недели.

Обратите внимание В Украине прогнозируют опасное явление: где и когда ждать погодных сюрпризов

Когда в Украине усилятся дожди

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 4 июля будет без осадков. Только в западных и северо-восточных областях днем местами кратковременный дождь и гроза.

Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Однако, на Западе снова прохладнее. Там только +22...+27.

5 – 6 июля в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков,

– предупредили синоптики.

Кстати, в Украине ожидается повышение температуры на 3 –5 градусов. Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, дожди будут, по меньшей мере, до 8 июля. Вероятно, в субботу будет лить уже во всех областях нашего государства и в оккупированном Крыму.

Кратковременные дожди всегда ливневого характера. Они не слишком продолжительные. Кроме того, перерыв между осадками должен быть более трех часов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз на месяц