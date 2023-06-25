В местном телеграм-канале "Реальный Киев | Украина" написали, что по состоянию на 15:57 25 июня до сих пор подтопленными остаются некоторые дороги и улицы. Дожди будут идти в Украине и на следующей неделе, пишет 24 Канал.
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В Киеве подтопило некоторые улицы
По улицам Малышко и Братиславской машины уже плывут,
– говорится в сообщении.
На видео видно, что машины на некоторых участках дороги вынуждены проезжать по затопленному асфальту.
Подтопленные улицы в Киеве после дождя: смотрите видео
После ливня вода затопила некоторые улицы в Киеве: смотрите видео
Перед этим сообщали, что вода подтопила Броварской проспект, поэтому автомобили также ехали по затопленной дороге.
Затопленный Броварской проспект: смотрите видео
По состоянию на 16:55 в местном телеграм-канале написали, что дождь уже не падает, однако улицы дальше оставались подтоплены.
Подтопленные дороги в Киеве после ливня: смотрите видео
Как выглядит Киев после дождя: смотрите видео
Какой погоды ждать в Украине
- 26 июня в Украине также прогнозируют ливни. Дожди будут падать почти повсюду. В большинстве Украины – значительные, на Западе – кратковременные. Кроме того, во время ливня ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
- В течение недели в Украине будет дождь почти всюду. Кое-где их ждут до конца июня. Синоптики объяснили, что 25 – 27 июня погода будет неустойчивой.
- 27 июня на Северо-Востоке значительные дожди, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Какая будет погода в Украине до конца июня – читайте по ссылке.