У місцевому телеграм-каналі "Реальний Київ | Україна" написали, що станом на 15:57 25 червня досі підтопленими залишаються деякі дороги та вулиці. Варто зазначити, що дощі йтимуть в Україні й наступного тижня, пише 24 Канал.

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У Києві підтопило деякі вулиці

По вулицях Малишка та Братиславській машини вже пливуть,

– мовиться у повідомленні.

На відео видно, що машини на деяких ділянках дороги змушені проїжджати по затопленому асфальту.

Підтоплені вулиці в Києві після дощу: дивіться відео

Після зливи вода затопила деякі вулиці в Києві: дивіться відео

Перед цим повідомляли, що вода підтопила Броварський проспект, тож автомобілі також їхали затопленою дорогою.

Затоплений Броварський проспект: дивіться відео

Станом на 16:55 у місцевому телеграм-каналі написали, що дощ вже не падає, проте вулиці далі залишались підтоплені.

Підтоплені дороги у Києві після зливи: дивіться відео

Як виглядає Київ після дощу: дивіться відео

Якої погоди чекати в Україні