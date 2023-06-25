У місцевому телеграм-каналі "Реальний Київ | Україна" написали, що станом на 15:57 25 червня досі підтопленими залишаються деякі дороги та вулиці. Варто зазначити, що дощі йтимуть в Україні й наступного тижня, пише 24 Канал.
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У Києві підтопило деякі вулиці
По вулицях Малишка та Братиславській машини вже пливуть,
– мовиться у повідомленні.
На відео видно, що машини на деяких ділянках дороги змушені проїжджати по затопленому асфальту.
Підтоплені вулиці в Києві після дощу: дивіться відео
Після зливи вода затопила деякі вулиці в Києві: дивіться відео
Перед цим повідомляли, що вода підтопила Броварський проспект, тож автомобілі також їхали затопленою дорогою.
Затоплений Броварський проспект: дивіться відео
Станом на 16:55 у місцевому телеграм-каналі написали, що дощ вже не падає, проте вулиці далі залишались підтоплені.
Підтоплені дороги у Києві після зливи: дивіться відео
Як виглядає Київ після дощу: дивіться відео
Якої погоди чекати в Україні
- 26 червня в Україні також прогнозують зливи. Дощі падатимуть майже всюди. У більшості України – значні, на Заході – короткочасні. Окрім того, під час зливи вітер сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.
- Протягом тижня в Україні буде дощ майже всюди. Подекуди їх чекають до кінця червня. Синоптики пояснили, що 25 – 27 червня погода буде нестійкою.
- 27 червня на Північному Сході подекуди значні дощі, град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Якою буде погода в Україні до кінця червня – читайте за посиланням.