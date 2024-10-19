Об этом сообщает Укргидрометцентр. Для части регионов специалисты также сообщают о тумане, поэтому утром советуем быть осторожными.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в юго-восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории обещают без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман.

Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении, в западных областях – юго-восточном, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки, от 0 до 5 градусов тепла, в южной части и восточных областях температура будет от 1 до 6 градусов тепла.

В то же время в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки будут от 0 до 3 градусов тепла. В целом днем эксперты обещают от 8 до 13 градусов тепла, а на Закарпатье и Прикарпатье до 15 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +9 – +11

Ужгород +12 – +14

Львов +11 – +13

Ивано-Франковск +11 – +13

Тернополь +10 – +12

Черновцы +11 – +13

Хмельницкий +10 – +12

Луцк +11 – +13

Ровно +10 – +12

Житомир +10 – +12

Винница +9 – +11

Одесса +11 – +13

Николаев +11 – +13

Херсон +10 – +12

Симферополь +10 – +12

Кропивницкий +9 – +11

Черкассы +9 – +11

Чернигов +9 – +11

Сумы +9 – +11

Полтава +9 – +11

Днепр +9 – +11

Запорожье +10 – +12

Донецк +7 – +9

Луганск +7 – +9

Харьков +7 – +9



Прогноз погоды на 20 октября / Скриншот с Укргидрометцентра