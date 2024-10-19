Об этом сообщает Укргидрометцентр. Для части регионов специалисты также сообщают о тумане, поэтому утром советуем быть осторожными.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в юго-восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории обещают без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман.

Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении, в западных областях – юго-восточном, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки, от 0 до 5 градусов тепла, в южной части и восточных областях температура будет от 1 до 6 градусов тепла.

В то же время в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки будут от 0 до 3 градусов тепла. В целом днем эксперты обещают от 8 до 13 градусов тепла, а на Закарпатье и Прикарпатье до 15 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +9 – +11
  • Ужгород +12 – +14
  • Львов +11 – +13
  • Ивано-Франковск +11 – +13
  • Тернополь +10 – +12
  • Черновцы +11 – +13
  • Хмельницкий +10 – +12
  • Луцк +11 – +13
  • Ровно +10 – +12
  • Житомир +10 – +12
  • Винница +9 – +11
  • Одесса +11 – +13
  • Николаев +11 – +13
  • Херсон +10 – +12
  • Симферополь +10 – +12
  • Кропивницкий +9 – +11
  • Черкассы +9 – +11
  • Чернигов +9 – +11
  • Сумы +9 – +11
  • Полтава +9 – +11
  • Днепр +9 – +11
  • Запорожье +10 – +12
  • Донецк +7 – +9
  • Луганск +7 – +9
  • Харьков +7 – +9


Прогноз погоды на 20 октября / Скриншот с Укргидрометцентра