Об этом сообщает Укргидрометцентр. Для части регионов специалисты также сообщают о тумане, поэтому утром советуем быть осторожными.
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Какой будет погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, в юго-восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории обещают без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман.
Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении, в западных областях – юго-восточном, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки, от 0 до 5 градусов тепла, в южной части и восточных областях температура будет от 1 до 6 градусов тепла.
В то же время в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки будут от 0 до 3 градусов тепла. В целом днем эксперты обещают от 8 до 13 градусов тепла, а на Закарпатье и Прикарпатье до 15 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +9 – +11
- Ужгород +12 – +14
- Львов +11 – +13
- Ивано-Франковск +11 – +13
- Тернополь +10 – +12
- Черновцы +11 – +13
- Хмельницкий +10 – +12
- Луцк +11 – +13
- Ровно +10 – +12
- Житомир +10 – +12
- Винница +9 – +11
- Одесса +11 – +13
- Николаев +11 – +13
- Херсон +10 – +12
- Симферополь +10 – +12
- Кропивницкий +9 – +11
- Черкассы +9 – +11
- Чернигов +9 – +11
- Сумы +9 – +11
- Полтава +9 – +11
- Днепр +9 – +11
- Запорожье +10 – +12
- Донецк +7 – +9
- Луганск +7 – +9
- Харьков +7 – +9
Прогноз погоды на 20 октября / Скриншот с Укргидрометцентра