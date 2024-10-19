Про це повідомляє Укргідрометцентр. Для частини регіонів фахівці також повідомляють про туман, тож зранку радимо бути обережними.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, у південно-східній частині місцями невеликий дощ, на решті території обіцяють без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується туман.

Вітер рухатиметься у північно-східному напрямку, у західних областях – південно-східному, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Вночі синоптики прогнозують сильні заморозки, від 0 до 5 градусів тепла, в південній частині та східних областях температура буде від 1 до 6 градусів тепла.

Водночас в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки будуть від 0 до 3 градусів тепла. Загалом вдень експерти обіцяють від 8 до 13 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті до 15 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ +9 – +11

Ужгород +12 – +14

Львів +11 – +13

Івано-Франківськ +11 – +13

Тернопіль +10 – +12

Чернівці +11 – +13

Хмельницький +10 – +12

Луцьк +11 – +13

Рівне +10 – +12

Житомир +10 – +12

Вінниця +9 – +11

Одеса +11 – +13

Миколаїв +11 – +13

Херсон +10 – +12

Сімферополь +10 – +12

Кропивницький +9 – +11

Черкаси +9 – +11

Чернігів +9 – +11

Суми +9 – +11

Полтава +9 – +11

Дніпро +9 – +11

Запоріжжя +10 – +12

Донецьк +7 – +9

Луганськ +7 – +9

Харків +7 – +9



Прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру