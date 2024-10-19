Про це повідомляє Укргідрометцентр. Для частини регіонів фахівці також повідомляють про туман, тож зранку радимо бути обережними.
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Якою буде погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, у південно-східній частині місцями невеликий дощ, на решті території обіцяють без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується туман.
Вітер рухатиметься у північно-східному напрямку, у західних областях – південно-східному, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Вночі синоптики прогнозують сильні заморозки, від 0 до 5 градусів тепла, в південній частині та східних областях температура буде від 1 до 6 градусів тепла.
Водночас в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки будуть від 0 до 3 градусів тепла. Загалом вдень експерти обіцяють від 8 до 13 градусів тепла, а на Закарпатті та Прикарпатті до 15 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ +9 – +11
- Ужгород +12 – +14
- Львів +11 – +13
- Івано-Франківськ +11 – +13
- Тернопіль +10 – +12
- Чернівці +11 – +13
- Хмельницький +10 – +12
- Луцьк +11 – +13
- Рівне +10 – +12
- Житомир +10 – +12
- Вінниця +9 – +11
- Одеса +11 – +13
- Миколаїв +11 – +13
- Херсон +10 – +12
- Сімферополь +10 – +12
- Кропивницький +9 – +11
- Черкаси +9 – +11
- Чернігів +9 – +11
- Суми +9 – +11
- Полтава +9 – +11
- Дніпро +9 – +11
- Запоріжжя +10 – +12
- Донецьк +7 – +9
- Луганськ +7 – +9
- Харків +7 – +9
Прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру