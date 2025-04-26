Когда будет самая прохладная ночь: синоптик назвала дату

Уже вскоре в Украине снова ударят заморозки. Ожидается, что они будут несколько ночей подряд.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

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Заморозки в Украине

Синоптик рассказывала, что заморозки снова ожидаются ночью воскресенья, 27 апреля, в западных и северных областях, а в ночь на понедельник в большинстве областей на поверхности почвы.

Поскольку ночь на понедельник (28 апреля – 24 Канал) ожидается самой прохладной, то в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе, но интенсивность их 0 – -3 градуса,

– отметила Наталья Птуха.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 27 апреля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый), в большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (І уровень опасности, желтый), ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0 – -3 (II уровень опасности, оранжевый).