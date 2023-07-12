Об изменениях климата в эксклюзивном блоге для 24 Канала рассказала ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко.

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Впереди довольно холодные периоды

По словам Светланы Бойченко, предположительно, к концу 21 века температура повысится на 2 – 2,5 градуса. Однако для климата характерны определенные цикличности.

Поэтому следующие несколько десятилетий на фоне теплых зим могут проявляться довольно холодные периоды зимой, затяжные прохладные весны и более дождливые лета.

– отметила климатолог.

Добавила, чтобы минимизировать изменения климата, люди должны уменьшить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.

"Это – главная задача на сегодня. Думаю, что лучшим подарком для нашей планеты будет наша любовь, умеренность и развитие зеленых технологий", – подытожила Бойченко.

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Как война влияет на окружающую среду

Также ученая отметила, что для климата характерна определенная изменчивость и аномальность. Правда, из-за стремительного потепления земная климатическая система находится в возбужденном состоянии. Поэтому аномальные погодные явления – ливни, наводнения, ураганы, аномально высокие температуры – стали масштабнее территории и мощнее по влиянию.

Военные действия оказывают мощное влияние на нашу окружающую среду. Например, климатические эффекты могут быть вызваны увеличением выбросов парниковых газов, из-за интенсификации энергоемкого военного производства в мире.

Метеорологические эффекты уже проявятся в виде закисленных или черных дождей из-за загрязнения атмосферы в результате эмиссии продуктов детонации ракет и снарядов, продуктов горения, выбросов газов из передвижных транспортных источников,

– подчеркнула Бойченко.

Кроме того, происходит повреждение ландшафтов и заповедных территорий в результате взрывов, передвижения военной техники, строительства фортификаций и мощных пожаров.