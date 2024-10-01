Об этом говорится в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Украинцам не рекомендуют сейчас идти в горы.

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В Карпаты пришла зима

По информации синоптиков, в Карпатах высота снежного покрова варьируется от 2 до 13 сантиметров. В высокогорье на ночь 2 октября ожидается температура от 2 до 3 градусов, а днем - от 8 до 13 градусов.

Ночью 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы прогнозируются заморозки от 0 до 3 градусов, днем – от 12 до 17 градусов,

– отметили специалисты.

В ГСЧС призвали украинцев воздержаться от походов до улучшения погодных условий несмотря на то, что спасатели постоянно патрулируют в горах.

"Воздержитесь от выходов в высокогорье в период осложнения погодных условий, сейчас действует штормовое предупреждение. Учитывайте, что погода в горах меняется несколько раз в течение суток, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для того, чтобы отменить поход", – предостерегают в ГСЧС Ивано-Франковской области.