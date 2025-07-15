Отмечается, что 15 – 19 июля на Киевщине и в столице возможны очень разные погодные условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Киеве?

Синоптики прогнозируют, что во второй половине недели дневная жара спадет на несколько градусов и возрастет вероятность желаемых дождей под влиянием атмосферного фронта с запада.

В Укргидрометцентре отмечают, что ночная температура не претерпит ощутимых изменений и только в ночь на субботу ожидается ее снижение от +15 – +20 градусов тепла до +11 – +16 градусов тепла.

В то же время некоторое ослабление дневной жары уже будет в четверг и пятницу. В эти дни столбики термометра будут показывать от +25 до +27 градусов тепла. Еще ощутимее температура снизится в субботу – до +24 градусов тепла.

В Укргидрометцентре отмечают, что четверг разделит погоду недели на сухую и с кратковременными дождями летнего характера, местами с грозами. Сначала осадки будут местами, а уже в субботу днем – практически повсеместно.



Прогноз погоды в Киеве / Инфографика Укргидрометцентра