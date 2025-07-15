Зазначається, що 15 – 19 липня на Київщині та у столиці можливі дуже різні погодні умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Спека до +37, місцями грози та короткочасні дощі: погода в Україні на 15 липня

Якою буде погода в Києві?

Синоптики прогнозують, що у другій половині тижня денна спека спаде на кілька градусів і зросте ймовірність бажаних дощів під впливом атмосферного фронту із заходу.

В Укргідрометцентрі зазначають, що нічна температура не зазнає відчутних змін і лише у ніч на суботу очікується її зниження від +15 – +20 градусів тепла до +11 – +16 градусів тепла.

Водночас деяке послаблення денної спеки вже буде у четвер і п’ятницю. У ці дні стовпчики термометра показуватимуть від +25 до +27 градусів тепла. Ще відчутніше температура знизиться в суботу – до +24 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі зазначають, що четвер розділить погоду тижня на суху та з короткочасними дощами літнього характеру, подекуди з грозами. Спочатку опади будуть місцями, а вже у суботу вдень – практично повсюди.



Прогноз погоди в Києві / Інфографіка Укргідрометцентру