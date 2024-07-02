На Киев надвигается непогода: там прогнозируют грозу

В ближайшие 3 часа с сохранением до конца суток вторника, 2 июля, в Киеве ожидается гроза.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации (КГГА) в телеграмм-канале.

Смотрите также Местами грозы, однако местами жара до + 37: прогноз погоды на 2 июля

На Киев надвигается гроза

В КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр сообщили, что в столице ближайшие три часа с сохранением до конца суток 2 июля ожидается гроза.

При этом синоптики объявили первый уровень опасности.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери,

– говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Там указали о I уровне опасности, который обозначается желтым цветом, что означает потенциально опасные метеорологические явления. Это касается погодных условий, которые могут нанести определенные неудобства для жители, а также повлиять на работу инфраструктуры и окружающей среды.