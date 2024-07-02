На Киев надвигается непогода: там прогнозируют грозу

2 июля 2024, 16:02
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Источник:

КГГА

В ближайшие 3 часа с сохранением до конца суток вторника, 2 июля, в Киеве ожидается гроза.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации (КГГА) в телеграмм-канале.

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На Киев надвигается гроза

В КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр сообщили, что в столице ближайшие три часа с сохранением до конца суток 2 июля ожидается гроза.

При этом синоптики объявили первый уровень опасности.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери,
– говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды.

  • При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
  • Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
  • Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмировании людей немедленно звоните 103.
  • При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Там указали о I уровне опасности, который обозначается желтым цветом, что означает потенциально опасные метеорологические явления. Это касается погодных условий, которые могут нанести определенные неудобства для жители, а также повлиять на работу инфраструктуры и окружающей среды.

Автор: Ірина Марціяш