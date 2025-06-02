Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 3 июня

Во вторник синоптики прогнозируют в столичном регионе переменную облачность.

Ветер будет юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Термометры ночью по области будут показывать 13 – 18 градусов тепла, а днем 24 – 29. А в Киеве – 15 – 17 и 26 – 28 соответственно.

Ночью осадков не прогнозируют.

А вот днем Киев и область накроют кратковременные дожди, грозы, местами в Киевской области град. Ожидаются шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Напомним, что 3 июня непогода накроет и Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую, Закарпатскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Там тоже возможны грозы, град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.