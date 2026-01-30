Морозы до -25 градусов: какая погода будет в Киеве после окончания "энергетического перемирия"
- В Киеве ожидаются сильные морозы с 1 по 3 февраля с ночными температурами до -25 градусов.
- Россия может снова обстрелять энергетическую инфраструктуру после окончания "энергетического перемирия" 1 февраля.
В Кремле заявили, что не будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины до 1 февраля по просьбе Дональда Трампа. Впрочем, вряд ли такой короткий срок "затишья" принесет Киеву выгоду. Ведь впереди лютые морозы и не менее лютое желание России устроить в Украине, в частности в столице, гуманитарную катастрофу.
Из-за сильных морозов украинцы гораздо тяжелее переживают последствия российских обстрелов. И враг этим пользуется. Поэтому он может снова выждать, когда погодные условия ухудшатся, и ударить с новой силой.
Какая погода будет в Киеве, когда закончится перемирие?
В Киеве – ситуация одна из худших в стране. Там сотни многоэтажек неделями остаются без отопления. Свет включают только на несколько часов в день.
Поэтому нельзя исключать, что Москва попытается добить и без того обессиленный Киев после окончания "энергетического перемирия". К сожалению, погода пока на стороне агрессора.
Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, столицу снова будет сильно морозить.
1 февраля
В воскресенье, днем температура воздуха составит 14 – 16 градусов мороза, а ночью 20 – 22 градуса мороза.
2 февраля
Понедельник окажется для столицы еще более зимним. Температура днем будет колебаться от 16 до 18 градусов мороза, а ночью от 23 до 25 градусов мороза.
3 февраля
Предварительный прогноз показывает, что вторник пройдет для Киева с температурами 14 – 16 градусов мороза днем и 23 – 25 градусов ночью.
4 февраля
В среду днем прогнозируют 7 – 9 градусов мороза, а ночью – 19 – 21 градус мороза.
- К слову, 1 – 3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода. Ночная температура снизится до 20 – 27 градусов мороза. В то же время в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами столбик термометра опустится до 30 градусов мороза. Это уже 3 уровень опасности.
- 4 – 5 февраля, начиная с запада и юго-запада, будет наблюдаться постепенное ослабление морозов.
- 30 января Владимир Зеленский подтвердил, что ночью не было российских ударов по энергетике Украины, зато враг сосредоточился на атаках на логистику.