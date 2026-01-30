Морозы до -25 градусов: какая погода будет в Киеве после окончания "энергетического перемирия"

В Кремле заявили, что не будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины до 1 февраля по просьбе Дональда Трампа. Впрочем, вряд ли такой короткий срок "затишья" принесет Киеву выгоду. Ведь впереди лютые морозы и не менее лютое желание России устроить в Украине, в частности в столице, гуманитарную катастрофу.

Из-за сильных морозов украинцы гораздо тяжелее переживают последствия российских обстрелов. И враг этим пользуется. Поэтому он может снова выждать, когда погодные условия ухудшатся, и ударить с новой силой.

Смотрите также В России говорят, что "согласились воздержаться" от ударов по Украине: что не так с этим заявлением

Какая погода будет в Киеве, когда закончится перемирие?

В Киеве – ситуация одна из худших в стране. Там сотни многоэтажек неделями остаются без отопления. Свет включают только на несколько часов в день.

Поэтому нельзя исключать, что Москва попытается добить и без того обессиленный Киев после окончания "энергетического перемирия". К сожалению, погода пока на стороне агрессора.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, столицу снова будет сильно морозить.

1 февраля

В воскресенье, днем температура воздуха составит 14 – 16 градусов мороза, а ночью 20 – 22 градуса мороза.

2 февраля

Понедельник окажется для столицы еще более зимним. Температура днем будет колебаться от 16 до 18 градусов мороза, а ночью от 23 до 25 градусов мороза.

3 февраля

Предварительный прогноз показывает, что вторник пройдет для Киева с температурами 14 – 16 градусов мороза днем и 23 – 25 градусов ночью.

4 февраля

В среду днем прогнозируют 7 – 9 градусов мороза, а ночью – 19 – 21 градус мороза.