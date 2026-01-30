Соответствующие прогнозы опубликовал Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По прогнозам синоптиков, в период с 1 по 3 февраля ожидается существенное снижение температуры воздуха. В некоторых регионах столбики термометров могут опускаться до -27 градусов.
В Киеве ночные морозы также будут ощутимыми – температура воздуха может снижаться до -24°C.
В то же время в южной и восточной частях страны в ночное время температура воздуха может составлять в пределах от 8 до 14 градусов мороза, днем она будет несколько выше и колебаться в диапазоне от 2 до 8 градусов мороза.
В Украину возвращаются морозы / Фото: Укргидрометцентр
Напомним, 29 января Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину: американский лидер попросил его не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели от неназванной даты.
На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США. По его словам, это было сделано для "создания благоприятных условий для переговоров".
Какая сейчас ситуация в Украине?
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что ситуация в энергосистеме Украины после российских обстрелов до сих пор остается сложной. Однако в Киеве и Киевской области наблюдается положительная динамика.
По его словам, почти везде энергетикам удалось выйти из экстренных отключений на графики поставки электроэнергии для населения. Однако эти графики достаточно жесткие.
В Киеве 378 домов остаются без отопления. Аварийно-восстановительные работы после массированных российских атак на энергетику продолжаются круглосуточно.