Поляки в ожидании самой морозной ночи этого года, – СМИ
- Польский Институт метеорологии выдал предупреждение первого уровня о сильном морозе для большинства воеводств до 3 февраля.
- Ожидаются экстремально низкие температуры до -28 градусов на северо-востоке.
Зима не собирается покидать Польшу. Самые низкие температуры в этом году ожидаются в ночь на 2 февраля.
Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выдал предупреждение первого уровня о сильном морозе для большинства воеводств. Они будут действовать до вторника 3 февраля, пишет Polsat News.
Какая погода будет в Польше в ближайшие дни?
1 февраля утром термометры во многих регионах показывали экстремально низкие значения. Холоднее всего было в Квидзине – 25 градусов мороза, также низкие температуры зафиксировали в Варминско-Мазурском, Мазовецком, Подляском и Люблинском воеводствах. На большей территории страны температура упала ниже 10 градусов мороза, теплее всего было на Хеле – 7,5 градусов мороза.
Самый сильный мороз прогнозируют в ночь с воскресенья на понедельник:
- на северо-востоке – не менее 28 градусов мороза, ощутимая температура в Сувалках может достигать 35 градусов мороза;
- в центре – около 22 градусов мороза;
- на юго-западе: – до 9 градусов мороза
В понедельник, 2 февраля, днем на Сувальщине температура составит 17 градусов мороза. В центральных регионах ожидается около 14 градусов мороза.
На юго-западе будет теплее – примерно 5 градусов мороза. В Варшаве днем температура достигнет 14 градусов мороза, а ночью снизится до 23 градусов мороза.
Власти призвали обеспечить безопасные места для людей без дома и лиц с инвалидностью. Во всех воеводствах места в ночлежках уже готовы.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?
- С 1 по 3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода с ночными температурами до -27 градусов
- В Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможны морозы до -30 градусов, что повлечет осложнения в работе инфраструктуры.
- В Украине в ближайшие дни не ожидается значительных снегопадов из-за антициклона из Скандинавии. В то же время на территории Украины, кроме юго-восточных областей, будет сохраняться гололедица.