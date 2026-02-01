Поляки в ожидании самой морозной ночи этого года, – СМИ

Зима не собирается покидать Польшу. Самые низкие температуры в этом году ожидаются в ночь на 2 февраля.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выдал предупреждение первого уровня о сильном морозе для большинства воеводств. Они будут действовать до вторника 3 февраля, пишет Polsat News.

Какая погода будет в Польше в ближайшие дни?

1 февраля утром термометры во многих регионах показывали экстремально низкие значения. Холоднее всего было в Квидзине – 25 градусов мороза, также низкие температуры зафиксировали в Варминско-Мазурском, Мазовецком, Подляском и Люблинском воеводствах. На большей территории страны температура упала ниже 10 градусов мороза, теплее всего было на Хеле – 7,5 градусов мороза.

Самый сильный мороз прогнозируют в ночь с воскресенья на понедельник:

на северо-востоке – не менее 28 градусов мороза, ощутимая температура в Сувалках может достигать 35 градусов мороза;

в центре – около 22 градусов мороза;

на юго-западе: – до 9 градусов мороза

В понедельник, 2 февраля, днем на Сувальщине температура составит 17 градусов мороза. В центральных регионах ожидается около 14 градусов мороза.

На юго-западе будет теплее – примерно 5 градусов мороза. В Варшаве днем температура достигнет 14 градусов мороза, а ночью снизится до 23 градусов мороза.

Власти призвали обеспечить безопасные места для людей без дома и лиц с инвалидностью. Во всех воеводствах места в ночлежках уже готовы.

