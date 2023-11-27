В Украину двигается новый и еще больший циклон: чем он будет отличаться от предыдущего

Циклон, вызвавший снегопады и метель в ряде областей, покидает территорию Украины. Однако через несколько дней к нам придет новый.

Руководитель пресс-службы Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ рассказала, что в ночь на среду Украину накроет новый циклон с юго-запада.

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Когда циклон будет самым активным

По словам Натальи Птухи, циклон будет очень активным. И начиная с вечера вторника, он зайдет на западные области. Уже в ночь на среду придется самая активная фаза, а в среду днем циклон уже будет покидать территорию Украины.

Какой будет погода в областях

Во время активности циклона ожидаются порывы ветра в пределах 15 – 22 м/с, однако в западных областях порывы ветра могут быть больше.

Наталья Птуха рассказала, что в среду в Украине ожидаются осадки практически по всей территории Украины. Он будет охватывать еще большую территорию, но осадки будут различной фазы.

К примеру, в западных областях будет преимущественно снег и температура воздуха будет днем и ночью от 0 до -6 градусов мороза. На Севере и в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет мокрый снег, а на юге и юго-востоке – дожди.

В Киеве же может пройти дождь и мокрый снег.

Непосредственно для Киева также ожидаем смешанную фазу осадков – они могут начаться с дождя, затем перейти в снег,

– сказала Наталья Птуха.

Очевидно, на этот раз морознее всего будет на Западе нашей страны. Во время предыдущего циклона, 26 и 27 ноября, наиболее активно циклон бушевал на Юге, а также в центральной и северной части Украины.