В определенных областях также может пройти небольшой кратковременный дождь. Однако на остальной территории будет без осадков.

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Погода в Украине 9 июля

Синоптики прогнозируют 9 июля в западных и восточных, днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозу. А вот на остальной территории ожидается небольшая облачность и без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, порывы которого будут достигать до 5 – 10 метров в секунду.

Температурные показатели в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью будут в пределах +20 – +25. Днем прогнозируют сильную жару от +35 – +38.

На остальной территории ночью будет в пределах +15 – +20, а днем +28 – +33. Синоптики прогнозируют в большинстве западных областей +25 – +30.

Температура в регионах Украины

  • Киев +30...+32,
  • Ужгород +30...+32,
  • Львов +27...+29,
  • Ивано-Франковск +27...+29,
  • Тернополь +27...+29,
  • Черновцы +27...+29,
  • Хмельницкий +27...+29,
  • Луцк +27...+29,
  • Ровно +27...+29,
  • Житомир +28...+30,
  • Винница +31...+33,
  • Одесса +35...+37,
  • Николаев +35...+37,
  • Херсон +35...+37,
  • Симферополь +34...+36,
  • Кропивницкий +33...+35,
  • Черкассы +31...+33,
  • Чернигов +29...+31,
  • Сумы +30...+32,
  • Полтава +34...+36,
  • Днепр +35...+37,
  • Запорожье +35...+37,
  • Донецк +34...+36,
  • Луганск +32...+34,
  • Харьков +34...+36.


Погода в Украине 9 июля / Карта Укргидрометцентра