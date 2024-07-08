В певних областях також може пройти невеликий короткочасний дощ. Однак на решта території буде без опадів.

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Погода в Україні 9 липня

Синоптики прогнозують 9 липня у західних та східних, вдень і у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, грозу. А ось на решті території очікується невелика хмарність та без опадів.

Вітер буде переважно північно-східний, пориви якого сягатимуть до 5 – 10 метрів за секунду.

Температурні показники у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі будуть в межах +20 – +25. Вдень прогнозують сильну спеку від +35 – +38.

На решті території вночі буде в межах +15 – +20, а вдень +28 – +33. Синоптики прогнозують у більшості західних областей +25 – +30.

Температура в регіонах України

Київ +30...+32,

Ужгород +30...+32,

Львів +27...+29,

Івано-Франківськ +27...+29,

Тернопіль +27...+29,

Чернівці +27...+29,

Хмельницький +27...+29,

Луцьк +27...+29,

Рівне +27...+29,

Житомир +28...+30,

Вінниця +31...+33,

Одеса +35...+37,

Миколаїв +35...+37,

Херсон +35...+37,

Сімферополь +34...+36,

Кропивницький +33...+35,

Черкаси +31...+33,

Чернігів +29...+31,

Суми +30...+32,

Полтава +34...+36,

Дніпро +35...+37,

Запоріжжя +35...+37,

Донецьк +34...+36,

Луганськ +32...+34,

Харків +34...+36.



Погода в Україні 9 липня / Карта Укргідрометцентру